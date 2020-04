DEU B.O Rapaz embriagado tenta enganar PRE durante fuga na MS-240 O rapaz apagou os faróis do carro durante a perseguição

7 ABR 2020 - 15h:19 Por Talita Matsushita

Foi preso na noite de segunda-feira (6), por volta das 23h, um rapaz de 21 anos que estava dirigindo embriagado na MS-240 em Paranaíba. Ele foi perseguido por policiais depois de desobedecer a ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Ele estava embriagado e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme a ocorrência, o motorista trafegava em seu carro sendo dada ordem de parada e desobedecida pelo rapaz, que foi perseguido pelos policias por aproximadamente dez quilômetros, quando parou o carro e tentou fugir a pé.

Antes de tentar fugir a pé, o rapaz apagou os faróis do carro durante a perseguição na tentativa de ludibriar os policias. Quando ele desceu do carro estava cambaleante e não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foi feito teste do bafômetro, que constatou a embriaguez ao volante.

No teste de alcoolemia ficou constatado o valor acima do limite previsto em lei, (1,01 mg/l), caracterizando o crime de trânsito. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a Delpol, juntamente com o veículo. Segundo a polícia, foi necessária a utilização de algemas no autor para evitar risco de fuga, preservar a integridade física dos policiais e principalmente a do autor.