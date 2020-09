A CASA É SUA Reatar relacionamento após término: que postura o casal deve tomar? Psicóloga Cristiane Buso foi a convidada do programa A Casa é Sua

15 SET 2020 - 17h:14 Por Alex Santos

Os relacionamentos de todos os tipos geralmente são marcados por começo, meio e fim. Após uma separação há sempre situações dolorosas para o casal. Porém, quando aparece o desejo de recomeçar o relacionamento, ou dar uma nova chance para a relação, qual postura o casal deve adotar e como fazer isso de forma saudável?

A Psicóloga Cristiane Buso, convidada do programa A Casa é Sua da Rádio Cultura FM 106,3 Mhz de Paranaíba (MS), esclarece no quadro Segundas Intenções, sobre a postura que o casal deve adotar quando surge o desejo de dar um novo recomeço no relacionamento, julgamentos que possam influenciar na decisão, além de quais circunstâncias o casal não deve reatar a relação.

Assista: