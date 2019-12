PRECISAVA? Recapeamento na Avenida Três Lagoas gera discussão na web Prefeitura publicou vídeo com a execução da obra, internautas questionaram

17 DEZ 2019 - 15h:29 Por Talita Matsushita

O recapeamento da Avenida Três Lagoas em Paranaíba gerou discussão entre internautas. Isso por que muitos pontos da cidade estariam em situação mais precária do que o asfalto da Avenida. O valor da obra é de R$ 500 mil e foi empenhado pela senadora Simone Tebet (MDB), de acordo com a Prefeitura.

A Prefeitura postou um vídeo com a execução da obra na segunda-feira (16), onde muitos internautas criticaram a ação de recapear o local, porém na terça-feira (17) o vídeo foi apagado, com isso todos os comentários também e postado novamente ainda na manhã de terça-feira. O conteúdo teria sido apagado por conta de um erro, conforme a Prefeitura.

“Foi finalizado no domingo (15) o recapeamento da avenida Três Lagoas, em Paranaíba. A emenda é uma parceria com a senadora Simone Tebet, que fez a destinação específica para essa avenida, ou seja, não poderia ser feito em outro local. O valor supera a casa dos R$500 mil. A parceria só aconteceu porque a atual gestão “limpou o nome” do município, que estava negativado no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal). Paranaíba receberá em 2020 mais verbas federais, já que agora não está mais com o “nome sujo”, diz a postagem.

O internauta Eduardo Passos foi uma das pessoas que questionou a obra. “Aí vocês disseram que as emendas vem para locais específicos né? Eu perguntei, se será que vocês não estão vendo a calamidade das ruas e avenidas da cidade? Porque não estão pedindo emendas pra arrumar as piores ruas, as todas esburacadas ou que faltam asfalto? Será que estão esperando chegar mais perto das eleições? (Se apagar de novo, eu vou comentar de novo)”, comentou.

A Prefeitura respondeu dizendo que o paranaibense estaria enganado. “Oi, Eduardo. Tudo bem? Você está enganado, o vídeo foi apagado por conta de um erro, os comentários fazem parte da democracia. Fique a vontade é um direito seu”, respondeu.

Maria Barros também questionou a execução do recape. “Me revolto com isso. Entendo que a verba federal tem destino de uso exclusivo da solicitação, mas se a verba em questão for utilizada inutilmente é revoltante. É o mesmo que usar o valor por usar, já que entrou e está disponível”, disse.

Ela ainda questionou se juridicamente não tem como fazer alteração do uso da verba, levando em conta que a Avenida não tem necessidade de recape. “Sensatez no uso da verba pública, coisa que de longe não houve”, finalizou.