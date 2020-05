EDUCAÇÃO Recesso escolar tem início nesta segunda-feira em Paranaíba O descanso normalmente ocorre no mês de julho

4 MAI 2020 - 08h:23 Por Talita Matsushita

Teve início nesta segunda-feira (4), o período de recesso dos estudantes das redes estadual e municipal. O descanso normalmente ocorre no mês de julho, mas foi antecipado após o comunicado na última semana.

Com isso, os estudantes que já concluíram o 1º bimestre no dia 30 de abril, farão uma pausa nas atividades remotas entre os dias 4 e 18 de maio. Para o restante do ano, o calendário escolar seguirá normalmente, com o encontro dos 2º e 3º bimestres, antes separados pelo período de recesso. As datas de início e fim do 4º bimestre também seguem inalteradas.

Segundo a Secretaria de Educação, as férias não indicam que as aulas presenciais voltarão no dia 18, isso dependerá de como estará a situação de Paranaíba durante a pandemia, como por exemplo o surgimento de novos casos.

Atualmente os alunos da rede municipal tem recebido atividades para desenvolverem em casa. A decisão foi devido a necessidade de ampliação das medidas de prevenção do contágio da doença Covid-19, assim como recomendado pelo governo estadual.