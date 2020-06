OBRAS Reforma na sede do quartel do 13º Batalhão é concluída Foi criada uma nova fachada para o quartel com colocação de grade

23 JUN 2020 - 16h:07 Por Da redação

A reforma na sede do 13º Batalhão de Polícia Militar foi concluída. As obras foram providenciadas pelo ex-comandante do 13º Batalhão, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, a fim de propiciarem melhor condição de trabalho aos policiais e um ambiente mais adequado para o atendimento à população.

O Quartel sede do 13º Batalhão de Polícia Militar foi inaugurado em 1984, construído com a mão de obra dos próprios policiais militares e com apoio da comunidade Paranaíba. Desde então algumas reformas foram realizadas, mas agora, merecidamente, a sede do 13º Batalhão recebeu significativas mudanças estruturais. As melhorias foram propiciadas através de recursos advindos de suprimentos de fundos da Polícia Militar, do poder judiciário, da promotoria, do conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Paranaíba, e outros parceiros.

Foi criada uma nova fachada para o quartel com colocação de grade e um portão de acesso para seções administrativas. Todas as janelas foram substituídas por janelas de vidro temperado e o sistema de climatização foi modernizado. Uma antena de cerca de 30 metros, que já se encontrava inutilizável, foi desinstalada liberando espaço para o pátio.

O destaque da restruturação foi a criação do “Salão Azul”, onde antes era um simples corredor, agora se tornou um saguão onde ficam expostas as novas galerias de “Veteranos”, “de ex-comandantes” e de “Formandos”, guardando a história do 13º Batalhão de Polícia Militar.

Foram construídas calçadas e uma nova garagem foi instalada, o que possibilita que todas as viaturas fiquem protegidas das intempéries climáticas. Foi realizada substituição de piso cerâmico, pinturas e reformas de parte hidráulica e elétrica do prédio do quartel.