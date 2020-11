COVID-19 Registro de casos positivos tem salto, em Paranaíba Aumento acende o alerta, devido registros de desrespeito ao distanciamento social

24 NOV 2020 - 15h:57 Por Alex Santos

Após semanas com média de dois a três registros de casos positivos, Paranaíba teve um salto no número de diagnósticos positivos para o coronavírus. Na segunda-feira a cidade registrou dez novos casos de Covid-19 e chegou ao total de 959 casos confirmados, desde o primeiro registro da doença no município.

O aumento chama a atenção e acende o alerta, devido o desrespeito de parte da população ao distanciamento social e inúmeros flagrantes de aglomerações em praças públicas e bares, sem o uso de máscara de proteção.

Ainda conforme a última atualização do boletim epidemiológico, cinco pacientes estão internados, sendo dois pacientes na UTI e três na ala respiratória. Os leitos da Santa Casa estão com 30% de ocupação, com dois paranaibenses internados e um paciente da região.

Dezessete pessoas cumprem isolamento domiciliar. 916 estão recuperados da doença. Ao todo foram realizados 3499 testes rápidos, além de 2974 casos descartados.

Paranaíba contabiliza até o momento 21 óbitos em decorrência da doença.

