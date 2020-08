PRÉ-CANDIDATO Renato Tosta fala em renovação e defende gestão mais moderna Ele já foi candidato a vereador na eleição de 2016 e defende agora a renovação política na Prefeitura de Paranaíba

8 AGO 2020 - 07h:45 Por Talita Matsushita

Renato Tosta, 48 anos, conhecido como Renato Ar Livre, é pré-candidato a prefeito de Paranaíba pelo Avante. Já foi candidato a vereador na eleição de 2016 e defende agora a renovação política na Prefeitura de Paranaíba. Além disso, propõe novas formas para gerir o município.

Segundo o pré-candidato, existe espaço para reforma política e para isso é preciso propor novos nomes. Sendo assim, ele se colocou à disposição para disputa eleitoral deste ano, devendo ser confirmado candidadto pelo Avante. “Há uma necessidade de transformação, novas tendências e gestões. Paranaíba está inserida nessa realidade e busca essa renovação. Já tenho uma caminhada de 30 anos de gestão privada”, afirmou.

Tosta destaca ainda que o Avante entende que não há como gerir sem dialogar com todas as linhas e composições partidárias e isso não quer dizer negociar e lotear cargos na Prefeitura. Entende que para a transformação de fato ocorrer os padrões devem ser quebrados. “Meu ônibus está vazio. Nosso modelo de política é enxuto e de menor impacto no volume partidário. Os que dominam os grandes grupos políticos perpetuam poder por décadas e dão aos seus sucessores esse poder como contrapartida”, concluiu.