CORONAVÍRUS Resultado do exame de idoso é negativo para covid-19 Paranaíba soma 21 casos descartados de Covid-19 e segue com dois casos positivos

5 MAI 2020 - 08h:02 Por Talita Matsushita

Saiba Mais Idoso de 67 anos aguarda resultado de exame para covid

O resultado do teste do idoso de 67 anos teve resultado negativo, conforme a Secretaria de Saúde. Ele foi internado com baixa saturação, por isso foi necessário o uso de máscara de oxigênio e internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Paranaíba soma 21 casos descartados de Covid-19 e segue com dois casos positivos, sendo um curado e um óbito de uma idosa de 76 anos, que ficou 18 dias internada.

Paranaíba está tratando de um caso positivo, que é de um motorista de 45 anos, que está internado desde 26 de abril, ele é morador da cidade de Itajá-GO.