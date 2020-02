SAÚDE Rotary Paranaíba realiza campanha de doação de sangue Uma vez doado, o sangue será submetido a exames

14 FEV 2020 - 14h:48 Por Talita Matsushita

O Rotary Club Paranaíba, Casa da Amizade e Rotaract realizam na próxima semana uma campanha de doação de sangue, que acontecerá nos dia 18 e 19 no Hemocentro de Paranaíba. As entidades de classe irão ajudar com a disponibilização de lanches. Haverá ainda cadastro para doadores de Médula Óssea.

Para ser doador é necessário ter peso mínimo de 50 quilos, ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas, evitar jejum e alimentos gordurosos nas últimas horas, ter tido uma boa refeição - em refeições fartas (como almoço e jantar), doar após 3 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

A pessoa que for doar sangue deve apresentar documento de identidade original com foto atual, emitido por órgão oficial (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Previdência Social)

“A doação de sangue é um ato de solidariedade sempre praticado voluntariamente e capaz de salvar vidas. O sangue doado será utilizado em procedimentos médicos que exijam a transfusão no atendimento de pessoas que acidentados, na realização de cirurgias e em diversos outros casos”, diz nota enviada pelo Rotary.

Uma vez doado, o sangue será submetido a exames e armazenado em um hemocentro ou banco de sangue, tratando-se de material indispensável para o funcionamento de centros de saúde.

Os interessados deverão comparecer no Hemonúcleo de Paranaíba. O local fica anexo ao prédio da Santa Casa de Paranaíba, os atendimentos são realizados das 7h às 11h30.