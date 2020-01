POLÍCIA MILITAR Roubos na região registra queda de 22,6% em 2019 Dados são do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da SEJUSP

20 JAN 2020 - 15h:31 Por Alex Santos

O número de roubos registrados na região apresentou queda de 22,6%, em 2019. Ao longo no ano passado 113 roubos foram registrados em Paranaíba, Cassilândia, Inocência e Aparecida do Taboado. A média é de 28 roubos registrados em cada município em 2019, cerca de dois registros desse tipo de crime por mês.

Os números foram apresentados pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal da SEJUSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de MS), e fazem referência as cidades atendidas pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, com sede no município.

Segundo o batalhão, a diminuição desse tipo de crime deu-se através da intensificação de rondas em locais estratégicos nos municípios atendidos, que teve como foco principal a abordagem de veículos e pessoas suspeitas.

Conforme o batalhão, só no ano passado 10.227 veículos foram fiscalizados e 12.756 pessoas abordadas.

“Os resultados denotam o comprometimento da Polícia Militar com a sociedade, o que tem proporcionado e garantido a toda a comunidade uma ótima sensação de segurança e tranquilidade”, informou o 13º Batalhão por meio da Assessoria.