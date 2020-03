TOQUE DE RECOLHER Ruas desertas e chuva marcam primeira noite de recolhimento O toque de recolher foi imposto para diminuir a disseminação da Covid-19

22 MAR 2020 - 10h:36 Por Talita Matsushita

Na primeira noite em que o toque de recolher passou a vigorar em Paranaíba, a cidade ficou deserta. A chuva também marcou a primeira noite em que os paranaibenses não puderam sair às ruas entre às 21h às 6h. A Polícia Militar patrulhou as ruas para fiscalizar o cumprimento da medida. Não houve o registro de nenhuma ocorrência na noite de sábado (21).

O toque de recolher foi imposto para diminuir a disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A prefeitura estipulou regras também para o funcionamento do comércio e suspendeu aulas nas escolas do município.

Em nota o comando da PM em Paranaíba disse que em situações normais é sabido que é livre o direito de ir e vir e por vezes até reuniões públicas desde que não sobrevenham outros fatos que a impeçam. “A Polícia Militar alerta que o descumprimento às ordens contidas no decreto municipal, se amoldam ao *Art. 268* - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, do Código Penal Brasileiro, sendo conduzido à delegacia quem descumprir as ordens”, diz a nota.