Sábado amanhece com neblina, mas dia deve ser de tempo claro As temperaturas sobem gradativamente em todo o Estado durante o dia

16 MAI 2020 - 08h:39 Por Talita Matsushita

O sábado (16) em Paranaíba começou com neblina nas primeiras horas da manhã. O dia deve ser de temperatura amena com a máxima de 28 °C. A mínima registrada foi de 16 °C. O dia deve ser claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar permanece em torno de 84%, podendo chegar a 45% no período da tarde. As temperaturas sobem gradativamente em todo o Estado durante o dia, mas as madrugadas continuam frias.