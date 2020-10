PREVISÃO DO TEMPO Sábado será de calorão e máxima de 43°C em Paranaíba As condições registradas têm batido recordes históricos de calor

3 OUT 2020 - 08h:58 Por Talita Matsushita

O calorão promete não dar trégua em Paranaíba neste sábado. A temperatura máxima prevista é de 43°C, e a mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 22°C, a umidade relativa do ar estará muito baixa à tarde, podendo chegar a 10%.

Nestes níveis, é considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 50% a 10%.

Nesse nível crítico de umidade do ar, recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umectar ambientes com umidificadores, bacia com agua ou toalhas molhadas. Os cuidados com a saúde incluem não atear fogo em terrenos baldios e não jogar bitucas de cigarro na natureza.

O calor com temperaturas em torno dos 40°C é uma característica comum da primavera no Brasil, especialmente nas regiões centro-oeste, norte e nordeste.

Segundo o Climatempo, as temperaturas que estão sendo registradas desde o primeiro fim de semana da nova estação, é uma situação atípica. As condições registradas têm batido recordes históricos de calor.

Essa intensa onda de calor deve ser ligeiramente amenizada com a chegada da chuva a partir do dia 11 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, ela chega em formato de pancadas e com baixos acumulados, que podem ser de 10 milímetros, estima o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). (Com informações Portal do Governo de Mato Grosso do Sul)