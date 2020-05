PREVISÃO DO TEMPO Sábado será de céu claro com 34º e umidade pode chegar a 30% Os valores de umidade relativa do ar também seguem baixos

2 MAI 2020 - 08h:22 Por Talita Matsushita

O sábado deve ser de céu claro, a tarde há previsão de aumento de nuvens - Arquivo/JPNEWS O sábado em Paranaíba será de tempo claro a parcialmente nublado o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado no período da tarde. O tempo continua abafado, e as temperaturas podem variar entre 15°C e 34°C. Os valores de umidade relativa do ar também seguem baixos, com índices podendo variar de 70% a 30% neste dia.

