PREVISÃO DO TEMPO Sábado terá clima de inverno e máxima será de 24ºC O Inmet também alerta para a queda acentuada de temperatura em todo o Estado

27 JUN 2020 - 07h:16 Por Talita Matsushita

O sábado em Paranaíba amanheceu com clima de inverno com temperaturá mínima de 14ºC. O dia será de céu encoberto a nublado com chance de chuva de 90%, a previsão indica 10 milímetros. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) durante o fim de semana o ar mais frio associado ao sistema frontal manterá as temperaturas amenas na região.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta na sexta-feira (26) para chuva intensa em grande parte de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido até o início da manhã de sábado.

Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km por hora. Segundo o instituto, a chuva forte pode aparecer principalmente nas regiões central e leste do Estado.

O Inmet também alerta para a queda acentuada de temperatura em todo o Estado, principalmente no centro-sul.