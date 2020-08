A CASA É SUA Saiba a importância da manutenção corretiva e preventiva em sistemas de informática Técnico em informática explica vantagens e como implementá-los

28 AGO 2020 - 17h:04 Por Alex Santos

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, os computadores nunca foram tão essenciais nessa nova era que busca rapidez e soluções que facilitem execução de tarefas com rapidez.

Seja nas grandes e pequenas empresas, ou mesmo em casa eles estão lá. Mas, todos que usam as maquinas de hoje já presenciou algum problema, seja lentidão ou até mesmo arquivos importantíssimos desapareceram devido à panes.

Aí, entra um processo importante: a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática.

No quadro “F5” do programa A Casa é Sua, o técnico em informática e empresário Cleiton Gambero, fala sobre as vantagens da manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de informática e como implementá-los na sua empresa.

Assista: