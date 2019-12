VENCEU Sandra Regina vence Reality Show ‘Tira a mão da minha Moto’ Participante ficou 58h30 em pé e ganhou uma moto zero quilômetro

20 DEZ 2019 - 09h:12 Por Alex Santos

A empresária Sandra Regina, 34 anos, foi a vencedora do Reality Show “Tira a mão da minha Moto”, Sandra disputava a moto com Gustavo Henrique Cruz, 33 anos. A representante da empresa Supermercado A3 Super, completou 58h30 de prova, um novo recorde para a competição e levou uma motocicleta zero quilômetro. O encerramento da prova aconteceu nesta sexta-feira (20), por volta das 7h.

Segundo Sandra Regina, a estratégia usada para suportar o cansaço da prova foi dominar a mente e observar como cada competidor estava seguindo no Reality. “A estratégia é a mente, se você vai controlando a mente o corpo vai reagindo. Você vai dando uma olhada no concorrente e vai segurando mais um pouco. Isso ai que leva a gente a ganhar”, disse.

“A importância pra mim não é tanto o prêmio [moto]. É você passar por uma experiência dessas. Isso é bom para a mente, não tem coisa melhor! Não tem coisa melhor que um tratamento desses,” disse Sandra sobre a importância de participar do Reality e ganhar a motocicleta.

O Reality Show promovido pela Rádio Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação começou na noite de terça-feira (17) na Praça da República, em Paranaíba, com 11 participantes. No novo formato os competidores ficaram em pé, com as mãos em um módulo.