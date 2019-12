ESCLARECIMENTO Sanesul diz que calhas de escritório estão em manutenção Devido ao entupimento das calhas clientes registraram vazamentos no telhado

28 DEZ 2019 - 10h:48 Por Talita Matsushita

A Sanesul disse em nota que as calhas no escritório em Paranaíba já estão em manutenção e as goteiras não causaram prejuizos no atendimento. Nesta semana clientes registraram os vazamentos.

"A Sanesul mantém em 128 localidades do estado suas operações e em todos os escritório procuramos manter um padrão de qualidade nos prédios e atendimento. Em relação ao escritório de Paranaiba o caso é pontual devido ao entupimento de calhas. Assim que o problema surgiu, a gerência local determinou a devida manutenção. Ressaltamos que as goteiras não causaram prejuízos nem ao cidadão e tampouco a própria Sanesul. Casos assim costumam aparecer quando o volume de água da chuva é grande, caso registrado na cidade recentemente", diz a nota.

Clientes que estiveram no local na segunda-feira (23) presenciaram o vazamento e enviaram as fotos para a redação do JP News. O problema ocorre há pelo menos um mês.