RECAPEAMENTO Sanesul fará recapeamento em ruas danificadas por obras de esgoto A empresa definiu que na próxima semana dará início nos reparos

22 MAI 2020 - 14h:12 Por Talita Matsushita

Após inúmeras reclamações de ruas cortadas pela Sanesul para implantação de saneamento básico em Paranaíba, a empresa definiu que na próxima semana dará início nos reparos. Leocir Miranda, gerente da Sanesul, explica que a empresa começará pela rua Inocência. Ouça a entrevista:

A empresa que dará continuidade nas obras de ampliação da rede de esgoto em Paranaíba já está contratada no valor de mais de R$ 7 milhões e é o Grupo Mosaico. A empresa vai executar obras para ampliar o sistema de esgoto sanitário em Paranaíba e os recursos para pagamento do contrato são Próprios, da Caixa Econômica Federal e FGTS Saneamento para Todos, do Programa Avançar Cidades.

A vigência é de 14 meses e o prazo de execução da obra é de 12 meses. O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva e o responsável pelo grupo Mosaico, Juscelino Bellincanta, assinaram o contrato.

A obra está parada há mais de seis meses e era executada pela empresa Artec.