Santa Casa de Paranaíba deve receber dez leitos de UTI Implantação dos leitos deve ocorrer em cerca de dez dias

23 MAR 2020 - 21h:30 Por Alex Santos

A Santa Casa de Paranaíba deve receber dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a finalidade de atender pacientes com o novo coronavírus e outras doenças. O informação foi confirmado pela secretária de saúde, Débora Queiroz, durante coletiva de imprensa no Paço Municipal.

Como sede de microrregião, Paranaíba foi inserida no cronograma do governo estadual para incremento de leitos hospitalares. A implantação dos leitos depende apenas de publicação oficial, o que pode durar aproximadamente dez dias. “A estimativa é que em dez dias a gente consiga implantar os dez leitos de UTI”, disse.

O planejamento do hospital é terceirizar a estruturação do leitos, devido a dificuldade na aquisição de equipamentos especiais para a UTI. “Por isso a necessidade de estar locando o conjunto da prestação de serviço, com todos os equipamentos e orientação aos profissionais. Com isso conseguimos implantar mais rápido”, proferiu Débora.

Os repasses serão feitos via governo estadual para o fundo municipal de saúde, que disponibilizará ao hospital o recurso para a utilização na implantação dos leitos. “Uma vez habilitada [UTI] a gente não perde”, finalizou.