PRESTAÇÃO DE CONTAS Santa Casa presta contas de verbas para combater Covid-19 Hospital recebeu quase R$ 1 mi em recursos do auxílio emergencial da União destinados às santas casas e hospitais.

14 JUL 2020 - 16h:28 Por Alex Santos

A Santa Casa de Paranaíba divulgou nesta segunda-feira (13) relatório de prestação de contas, referente a aplicação de recursos pelo hospital no período de pandemia do novo Coronavírus. No balanço são apresentados valores de custeio de equipe no enfrentamento da doença, auxílio emergencial, além do investimento na implantação da Unidade de Terapia Intensiva.

O hospital recebeu duas parcelas do auxilio emergencial, de R$ 352.515,59 e R$ 577.190,58. O recurso é destinado pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, para combate a Covid-19.

Com o recurso da primeira parcela a Santa Casa tem adquirido remédios e insumos. A segunda parcela será aplicada na reforma do setor de oxigênio e compra de insumos, conforme a relatório.

Foi disponibilizado o valor de R$ 54 mil, para auxílio aos médicos envolvidos, pelo prazo de três meses.

R$ 30 mil, para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A Santa Casa aplicará R$ 273.759 mil, por meio de emenda parlamentar, na modernização do sistema de informática do hospital.

Na implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foram investidos R$ 562.546,66; do total foram investidos R$ 203.182 mil em equipamentos; adequação da estrutura R$ 204.364,66 e aquisição de insumos R$ 155 mil.

O custeios mensal da UTI é de R$ 465 mil, conforme balanço.

Segundo Jair Alves de Souza, presidente da Santa Casa, o hospital está passando uma fase de modificações. Um novo contrato entre o hospital e o Estado foi celebrado, entretanto, está sendo discutido o valor de custeio para o hospital, que tem saido prejudicado financeiramente.

“Trabalhamos com média de R$ 170 mil de prejuízo. Explanamos para o secretário estadual de Saúde e municipal, da necessidade de termos nosso contrato reajustado”, disse.

Ouça a entrevista completa: