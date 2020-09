HOSPITAL Santa Casa recebe equipamentos adquiridos com emenda Os materiais serão utilizados pelas equipes que trabalham na linha de frente

22 SET 2020 - 14h:57 Por Talita Matsushita

A Santa Casa de Paranaíba recebeu na manhã desta trerça-feira (22) R$ 189 mil em equipamentos adquiridos com emenda do deputado estadual João Henrique Catan (PL). Os materiais serão utilizados principalmente pelas equipes que trabalham na linha de frente do enfrentamento da covid-19.

Com este valor, a administração do hospital conseguiu viabilizar a compra de: um forno para a cozinha (já instalado diante da necessidade), um videolaringoscópio, quatro macas, dois carrinhos para emergências, um motor para câmara fria (que conserva, carnes, frutas, verduras etc), materiais médicos diversos (máscaras, seringas, entre outros) e medicamentos.

Durante a entrega do material, João Henrique destacou a importância de todos os profissionais que atuam na linha de frente no combate a covid e a qualidade do instrumento de trabalho que estes profissionais precisam ter para ofertar um bom serviço.

João Henrique falou com a reportagem. Ouça: