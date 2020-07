CASO SUSPEITO 'Sapinho' morre na Santa Casa com suspeita de covid-19 Ele estava internado desde a sexta-feira com dificuldade respiratória

18 JUL 2020 - 18h:48 Por Talita Matsushita

Morreu no início da tarde deste sábado (18) Rosângelo Rodrigues dos Santos, 49 anos, conhecido como Sapinho. Ele estava internado na Santa Casa desde sexta-feira (17) e a Secretaria de Saúde aguarda resultado para saber se a causa da morte foi o novo coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, Sapinho deu entrada na Santa Casa com dificuldade respiratória, hoje pela manhã foi transferido para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com pressão baixa, pouco tempo depois sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, não resistiu e morreu.

Paranaíba tem 150 casos confirmados de covid-19, além disso 12 pessoas aguardam resultado de exames e 10 estão em isolamento. O município contabiliza 3 óbitos em decorrência do novo coronavírus.