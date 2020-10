PREVENÇÃO Saúde alerta para aglomerações no próximo feriado Débora Queiroz fala sobre planejamento para evitar aglomerações no feriadão

2 OUT 2020 - 14h:40 Por Talita Matsushita / Alex Santos

No mês de setembro houve um aumento de 108 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus no município, e consequentemente o aumento em 100% de internações pela doença, passando de cinco para 11 o número de internações, após o feriado do dia 7 de setembro, segundo Débora Queiroz, Secretária de Municipal de Saúde.

“É nítido a repercussão deste feriado nos casos de coronavírus no município”, destacou.

Em outubro haverá outro feriadão, Débora Queiroz fala sobre planejamento para evitar as aglomerações no feriadão de 12 de outubro.

“Continuamos com que as regras sanitárias sejam cumpridas”, salientou.

Ouça: