CASO SUSPEITO Saúde de criança com suspeita de Covid-19 é estável A criança segue em isolamento e resultado deve sair em 24 horas

23 MAR 2020 - 11h:34 Por Alex Santos

Uma criança de sete anos, internada desde de domingo (22) em um hospital de Paranaíba com suspeita de coronavírus, segue sendo observada por profissionais de saúde da unidade hospitalar e vigilância epidemiológica do município. Segundo a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carla Patrícia Eugênio ao JPNEWS, o estado de saúde da criança é estável e ela passa bem.

De acordo com dados do boletim epidemiológico, a criança deu entrada em um hospital do município com quadro de síndrome respiratória (dificuldade respiratória, tosse, saturação baixa), alteração no exame de tomografia com imagem sugestiva de algum vírus respiratório.

Ela esteve recentemente em Três Lagoas (MS), e, é o mais novo caso suspeito de Covid-19 no município, após um casal de idosos de 68 e 73 anos, testarem negativo para o novo coronavírus. A criança está em isolamento no hospital da Cassems, onde foi realizada a coleta de amostra de sangue, para exames no LACEN (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul).

Paranaíba não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 até o momento. Dois casos suspeitos foram descartados.