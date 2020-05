OBRAS Saúde ganha investimentos em unidades Valor somado das construções gira em torno de R$ 880 mil em recursos próprios

23 MAI 2020 - 09h:00 Por Talita Matsushita

Paranaíba tem três obras que podem ajudar no combate ao coronavírus, que são a finalização de um Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), ampliação de um PFS e ainda a finalização de outra unidade de saúde. O valor somado das construções gira em torno de R$ 880 mil em recursos próprios.

De acordo com cronograma apresentado pelo prefeito Ronaldo José Severino de Lima, a finalização da obra do Nasf do bairro Santo Antônio vai custar em torno de R$ 400 mil e deve ser entregue até junho deste ano. A obra está paralisada por pelo menos seis anos. A construção virou ponto de consumo de drogas e descarte de lixo, segundo moradores da região por usuários de drogas.

Outra obra em andamento é a reforma e ampliação do PSF Yá Komatsu, que tem valor estimado em R$ 80 mil. O prazo para entrega é ainda no mês de maio. Ainda na área da saúde há previsão de entrega em outubro deste ano da finalização da obra do e PSF no bairro Santa Lúcia com custo de R$ 400 mil. O dinheiro faz parte dos R$ 5 milhões disponibilizados através do programa Governo Presente.

Recapeamento da Avenida Três Lagoas também está na programação de inaugurações até o mês de junho, embora já estejam concluídas, assim como instalação de lâmpadas de LED na Avenida Durval Rodrigues Lopes e Espelho d´Água. Melhorias na iluminação pública e minicampos também está no cronograma de inaugurações até o mês que vem.