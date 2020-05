ALERTA Saúde prevê alta de casos da COVID com testes rápidos Município têm recebido mais pessoas de regiões com transmissão comunitária

30 MAI 2020 - 08h:15 Por Alex Santos

Autoridades de saúde do município esperam um aumento no registro de confirmações da Covid-19, em Paranaíba, à medida em que mais pessoas busquem por testes rápidos em laboratórios particulares. Outro fator preocupante também é o trânsito de pessoas de cidades e estados vizinhos com registro de transmissão comunitária.

De acordo com Carla Patrícia Eugênio, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, o direito das pessoas de se descolarem de um lado para outro não foi negado. Paranaíba tem recebido pessoas da capital do Estado e São Paulo, que são locais em que não é mais possível saber a origem da infecção, o que preocupa.

“É uma preocupação, porque é uma doença nova. Grave para alguns e assintomática para outros. O direito de ir vir não foi negado, recebemos pessoas de Campo Grande e São Paulo com transmissão comunitária, além de vários municípios com situação grave”, disse.

Paranaíba vem acompanhado outras cidades de Mato Grosso do Sul, com baixos índices de adesão ao distanciamento social. O município ocupa a 34ª posição no ranking estadual. A taxa de isolamento registrada no dia 27 maio foi de 38,9%, menor do que no domingo que teve registro de 49,8%, mesmo com baixas temperaturas. O município segue na contração do cenário que por especialistas é considerado ideal para reduzir a velocidade do contágio do vírus, que é 70%. Para o secretário de saúde do Estado, Geraldo Resende, o número de casos deve crescer exponencialmente nas próximas semanas.

“Com o índice, o município não está confortável e corre risco”, destacou Débora Queiroz, Secretária de Saúde do município.