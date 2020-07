AUDIêNCIA PúBLICA Secretaria de Finanças explica gestão fiscal do semestre O material está disponível no site da Prefeitura

31 JUL 2020 - 14h:14 Por Talita Matsushita

A Secretaria de Finanças de Paranaíba realizará disponibilizará um vídeo com informações da audiência pública sobre o relatório de gestão fiscal do primeiro semestre. O material está disponível no site da Prefeitura. Julio Cabreira, secretário de Finanças, explica que é importante a população acessar o conteúdo, que explica onde os recursos recebidos foram investidos.

Ouça: