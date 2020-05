SAÚDE Secretaria diz que pacientes do PA vieram por meios próprios Pai e filho estão sendo atendidos pelo SUS em Paranaíba

13 MAI 2020 - 13h:52 Por Talita Matsushita

Os dois pacientes que estão internados na Santa Casa de Paranaíba com suspeita de covid-19 apresentaram comprovante de residência de Paranaíba, atualizado. Eles, embora tenham vindo do Pará em ambulância aérea e terrestre contratadas de forma particular, estão sendo atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A secretária de Saúde de Paranaíba, Débora Queiroz, destacou que eles vieram por meios próprios, tendo acionado o serviço de remoção através de serviços particulares, sem custo ao cofres públicos.

“Na chegada destes pacientes na Santa Casa, estavam todos devidamente paramentados, tanto a equipe médica, quanto os pacientes que adentraram o hospital. A vida deles foi preservada, conforme protocolos que seguimos de paramentação, com isso estão internados, um no leito respiratório e outro num leito de UTI”, disse.

A secretária ainda explicou que até a manhã de quarta-feira não havia conhecimento de mais pessoas da família que estavam no Pará no município, porém caso ocorra, eles serão notificados a ficar em isolamento domiciliar.