ISOLAMENTO Secretária explica importância do isolamento no final de semana Decisões são baseadas em dados cientificos, disse Débora Queiroz

30 JUN 2020 - 16h:30 Por Alex Santos

A medida adotada pela prefeitura decretando o fechamento de setores do comércio não essenciais no final de semana, partiu do aumento nos registros de casos positivos do novo coronavírus em Paranaíba neste mês, além dos baixos índices de isolamento social registrados nos finais de semana, conforme Débora Queiroz, secretária de Saúde do município.

A secretária disse ainda que as decisões do Comitê são baseadas em dados científicos e destaca a importância do isolamento no final de semana.

“A razão se deu do grande número de casos positivos de coronavírus no mês de junho. Com isso, estudos nos mostram que se nós conseguirmos fazer com que a população cumpra o isolamento domiciliar a gente consegue cortar a cadeia de transmissão”, falou.

Ainda conforme Débora Queiroz ao JPNEWS, a secretária explicou que o número de aglomerações são maiores nos finais de semana, baseado em dados da Vigilância Sanitária, e com o descumprimento do isolamento domiciliar o município não conseguirá diminuir a incidência da doença.

“A gente se baseia em dados científicos para tomar nossas decisões. Temos dados da fiscalização da Vigilância Sanitária, que o número de aglomerações e pessoas nas ruas é maior no final de semana. Se não cumprirmos essa taxa de isolamento domiciliar a gente não consegue diminuir esses casos de coronavírus em Paranaíba”, disse.

Secretária fala também sobre a revogação do decreto que proibia atividades comerciais não essenciais no final de semana. Ouça abaixo a entrevista completa: