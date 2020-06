TRATAMENTO Secretaria marca exame de diarista para próxima semana O exame foi marcado para a próxima terça-feira

19 JUN 2020 - 14h:59 Por Talita Matsushita

Elizangela Abadia Almeida, 39 anos conseguiu marcar o procedimento médico para resolução de um problema de saúde. A complicação começou no ano de 2015 após uma cirurgia de retirada da vesícula. Desde então ela sofre com problemas gástricos, e após quase três anos sem diagnóstico correto, somente no ano passado ela foi informada que poderia ter sido vítima de erro médico na cirurgia.

O exame foi marcado para a próxima terça-feira e será feito em São José do Rio Preto-SP, após publicação de matéria no JPNEWS, ela aguardava há oito meses e o estado de saúde teve piora nas últimas semanas.

A mãe dela, Aparecida Abadia Nogueira de Almeida, falou com a reportagem. Ouça: