EDUCAÇÃO Secretaria prepara entrega de segundo kit alimentação Link deve ser preenchido ainda nesta semana por famílias interessadas

3 NOV 2020 - 15h:21 Por Talita Matsushita

A secretaria de Educação prepara a entrega do segundo kit alimentação para alunos da rede municipal. O link do cadastro foi enviado para os pais nos grupos de mensagens voltados para as atividades e deve ser preenchido até a próxima quinta-feira.

Jeferson Douglas Pascoaloto, secretário de Educação destaca que desta o cadastro é obrigatório para todos os interessados, diferente da primeira vez. Ouça: