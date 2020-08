PREVISÃO DO TEMPO Segunda amahece com temperatura amena, mas chuva não chega A chuva que atingiu grande parte de Mato Grosso do Sul não chegou em Paranaíba

17 AGO 2020 - 08h:53 Por Talita Matsushita

A chuva que atingiu grande parte de Mato Grosso do Sul não chegou em Paranaíba - Arquivo/JPNEWS A segunda-feira em Paranaíba começou com muitas nuvens. A previsão indica que o dia seja de períodos de céu nublado, assim como a noite. A temperatura mínima foi de 15ºC pela madrugada; a máxima será de 31ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar varia de 24% a 79%. A chuva que atingiu grande parte de Mato Grosso do Sul não chegou em Paranaíba, mas há previsão de que na quinta-feira (20) chegue uma frente fria e com ela traga chuva e queda na temperatura.

