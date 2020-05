PREVISÃO DO TEMPO Segunda amanhece gelada e frio se mantém ao longo da semana Pelos próximos dias, até quinta(28), o tempo será de sol com poucas nuvens

25 MAI 2020 - 07h:53 Por Talita Matsushita

A frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul no último fim de semana continua Paranaíba nesta segunda-feira (25). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima céu claro e umidade relativa do ar variando de 95% a 35%. A temperatura mínima foi de 10° e máxima será de 22°, conforme o Instituto.

Pelos próximos dias, até quinta-feira (28), o tempo será de sol com poucas nuvens, mas com baixas temperaturas na madrugada e ao amanhecer. As máximas no Estado serão de 26ºC, de acordo com o Inmet.