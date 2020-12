PREVISÃO Segunda-feira começa com previsão de chuva Pancadas de chuva podem ocorrer entre tarde e noite

14 DEZ 2020 - 08h:12 Por Alex Santos

Paranaíba amanheceu com sol e temperatura na casa dos 24ºC. A máxima prevista para hoje é de 34ºC. Segundo o Climatempo, pode chover no município no período da tarde e à noite, com 90% de chance e 7mm esperados.

A umidade relativa do ar varia de 38% a 75%. Já os ventos podem atingir velocidade de 8 km/h sentido oeste-noroeste.

ESTADO

A semana começa com previsão de chuva. Haverá aumento de nuvens e as pancadas de chuva podem ocorrer entre tarde e noite.

Essas condições devem permanecer ao menos até dia 19, e conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima a chuva deve se concentrar especialmente na região sul onde são esperados até 100 milímetros, e nas demais áreas cerca de 50 milímetros.

Para esta segunda (14) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em todo o Estado com maiores acumulados nos setores sudoeste e sul.