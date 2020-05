PREVISÃO DO TEMPO Segunda-feira tem máxima de 31°C e tempo segue aberto Os valores de umidade relativa do ar podem ficar entre 85% e 35%

18 MAI 2020 - 07h:36 Por Talita Matsushita

A segunda-feira (18) em Paranaíba amanheceu com sol, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de céu claro e névoa úmida. As temperaturas seguem em elevação e neste dia, e os termômetros registraram a mínima de 14°C e máxima de 31°C, com tendência a ligeira elevação.

Os valores de umidade relativa do ar podem ficar entre 85% e 35%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco é necessário ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Previsão para semana

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em MS) até a próxima quarta-feira (20) não há expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul, entretanto as chuvas retornam ao Estado entre os dias 21 (quinta) e 23 (sábado).

Espera-se nessa ocasião a formação de um sistema frontal (frente fria) e cavados a médios níveis da atmosfera que irão intensificar a formação de áreas de instabilidades, podendo provocar chuvas com acumulados significativos em grande parte das regiões de Mato Grosso do Sul em até 60 milímetros acumulados no período.

Neste período faz- se necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos para o período decorrente aos sistemas atmosféricos transientes, atenção a possíveis pontos alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios.

Além disso, queda de temperatura é esperada para o final deste período em Mato Grosso do Sul.