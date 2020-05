PREVISÃO DO TEMPO Segunda tem tempo firme com máxima de 33° e baixa umidade Uma frente fria pode mudar totalmente o clima no decorrer da semana

4 MAI 2020 - 07h:45 Por Talita Matsushita

Para esta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro - Arquivo/JPNEWS A segunda-feira (4) em Paranaíba será de tempo firme e calor, mas uma frente fria pode mudar totalmente o clima no decorrer da semana. Para esta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro e umidade do ar em estado de atenção. A temperatura varia entre 17° e 33° de máxima. Pela manhã os índices ficam em torno de 65% mas durante a tarde podem chegar a 35%, com esses valores, recomenda-se ingerir bastante líquido para manter o corpo hidratado.

