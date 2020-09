POLÍTICA Seis candidatos disputam Prefeitura e 170 Câmara Municipal Teve início a campanha eleitoral, após autorização do Tribunal Eleitoral

28 SET 2020 - 10h:07 Por Alex Santos

Transmissão ao vivo pelo facebook, ‘santinhos' via aplicativo WhatsApp, além de propagandas em geral tomaram conta da internet dos paranaibenses no domingo (27). É que teve início a campanha eleitoral, após autorização do Tribunal Superior Eleitoral.

O prazo para a apresentação de pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral terminou no sábado (26) e Paranaíba tem seis candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral, além de 170 candidato ao cargo de vereador.

Disputam o cargo para prefeito de Paranaíba: Ailson Antônio de Freitas, candidato do DEM; Fredeson Freitas, candidato do PODEMOS; Maycol Henrique Queiroz, do PDT, além de Renato Tosta, candidato do AVANTE; Sindoley Morais, do PSL e Diogo Robalinho de Queiroz, do MDB.

Além das redes sociais, candidatos a prefeito e vereados também estão autorizados a realizar campanha eleitoral nas rurais. Não foi diferente em Paranaíba neste domingo, os diversos candidatos a cargos nas eleições municipais deste ano saíram as ruas para divulgação de campanhas.

Este ano, o início da propaganda eleitoral foi transferido para o dia 27 de setembro em razão de a pandemia de Covid-19 ter adiado as Eleições Municipais de 2020. O pleito foi adiado para os dias 15 e 29 de novembro respectivamente, 1º e 2º turnos de votação.