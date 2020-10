ELEIÇÕES 2020 Seis canditaturas para prefeito são aprovadas em Paranaíba Uma delas havia sido impugnada, mas decisão judicial deferiu

17 OUT 2020 - 15h:59 Por Talita Matsushita

O juiz Plácido de Souza Neto, da 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba, deferiu as seis candidaturas à Prefeitura de Paranaíba, um delas foi impugnada, mas, porteiormente aprovada. Todas foram publicadas no Mural Eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme as publicações, Maycol Queiroz (PDT), Renato Arlivre (Avante), Binga Freitas (DEM) e Fredson Freitas (PODE), Sindoley Morais (PSL) e Diogo Tita (MDB) apresentaram toda a documentação exigida e o MPE (Ministério Público Eleitoral) se manifestou a favor do deferimento.

A candidatura de Diogo Tita foi impugnada por Sindoley Morais. O candidato do PSL argumentou que Tita estaria inelegível por supostamente estar irregular junto ao Tribunal de Contas do Estado de MS e por conta imbróglio existente no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais, conhecido como Lanchódromo, pois decisão judicial determinava destinação correta do local quando ele era prefeito. Após manifestação jurídica de Tita, o juiz Plácido permitiu que ele continuasse na disputa pelo Executivo.

Quanto as candidaturas de vereadores, ainda faltam cerca de 15 a serem julgadas, sendo duas indeferidas até o momento, do total de 171 candidatos.