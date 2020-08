PREVISÃO DO TEMPO Sem chuva, umidade do ar pode chegar a 16% nesta terça-feira Especialistas afirmam que com o tempo seco, as defesas do corpo diminuem

4 AGO 2020 - 07h:56 Por Talita Matsushita

O tempo segue firme em Paranaíba nesta terça-feira (4). A climatologia estima céu claro e sem expectativa de chuva. A temperatura prevista registrou mínima de 13°C nas primeiras horas do dia e a máxima será de 33°C no período da tarde. A umidade relativa do ar será de 53% pela manhã e pode chegar a 16% ao longo do dia.

O destaque do dia fica com o tempo seco. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a umidade relativa do ar ficará bastante baixa durante a tarde, considerado estado de alerta à saúde.

Especialistas afirmam que quando o tempo está muito seco, as vias respiratórias fazem um esforço maior, e as defesas do corpo diminuem. Assim surgem as viroses, alergias, inflamações por bactérias, rinites, sinusite, asma e o ressecamento da pele.

Algumas medidas simples, podem ajudar a aliviar e prevenir os sintomas: fugir do ar condicionado e dar preferência ao umidificador ou toalhas úmidas nos ambientes da casa, hidratar o corpo e os lábios, e principalmente ingerir muita água. A recomendação diária é de dois litros, o equivalente a oito copos. Lavar o nariz e os olhos com soro fisiológico também ajuda a aliviar o desconforto.