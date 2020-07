PREVISÃO Semana começa com baixa umidade e elevação na temperatura As temperaturas voltam a se elevar nesta segunda-feira

27 JUL 2020 - 08h:54 Por Alex Santos

A segunda-feira (27) deve permanecer com céu claro e sem nuvens. Não há previsão de chuva para o município. De acordo com o Cptec/Inpe, a máxima prevista para hoje é de 32ºC. A umidade do ar varia de 25 a 61%.

O ar frio que marcou presença em Mato Grosso do Sul ao longo do fim de semana perde a força e as temperaturas voltam a se elevar nesta segunda-feira (27). A climatologia estima céu claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva para o Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a umidade relativa do ar ficará baixa à tarde com valores podendo atingir 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vento estará fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas poderão atingir mínima de 15 °C e máxima de 36 °C no Estado.