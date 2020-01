DIA NUBLADO Semana começa com previsão de chuva isolada e trovoadas Segundo Inmet, chuva deve voltar nesta tarde e à noite ao município

20 JAN 2020 - 09h:15 Por Alex Santos

A segunda-feira (20) em Paranaíba amanhece com céu parcialmente nublado e termômetros registrando 24ºC. A máxima prevista para o município é de 32ºC. A umidade relativa do ar varia de 70 a 95%.

Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a manhã de segunda-feira deve permanecer com céu parcialmente nublado. À tarde a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e noite de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.