PREVISÃO DO TEMPO Semana deve ter calor e baixa umidade sem previsão de chuva A recomendação é que a população beba muita água

23 NOV 2020 - 07h:44 Por Talita Matsushita

As condições de calor e tempo seco registradas durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul devem se repetir ao longo desta semana. Em Paranaíba nesta segunda-feira a estimativa é de sol com algumas nuvens, com tempo firme. A temperatura oscila entre a mínima de 22°C e máxima de 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 28 e 55%.

Conforme estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), até sábado (28) uma massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva fazendo com que o sol brilhe forte, elevando as temperaturas e deixando a umidade do ar em Estado de atenção a saúde.

A recomendação é que a população beba muita água, umidifique ambientes, redobre a atenção com idosos e crianças, e evitar aglomerações.