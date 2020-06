REPERCUSSÃO Senadora afirma que processará Andrew Robalinho Andrew Robalinho chamou pré-candidato do PSL de "Fantasma do Senado"

9 JUN 2020 - 19h:21 Por Leonardo Guimarães

A senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (PSL), afirmou que acionará judicialmente o vereador paranaibense Andrew Robalinho (MDB) após a fala do parlamentar durante a sessão da última segunda-feira (8) na tribuna da Câmara de Paranaíba (MS). A informação foi confirmada pela própria parlamentar em conversa com o JPNEWS.

Soraya afirmou que o vereador terá de provar tudo o que falou em tribuna. Andrew se referiu a Sindoley Morais, advogado e pré-candidato do PSL à Prefeitura de Paranaíba, como fantasma do senado. “Eu quero que esse fantasma do Senado venha dizer o que que ele está fazendo por Paranaíba, com o presidente nas mãos”, disse Andrew ao responder a um vídeo feito por Sindoley, defendendo a Polícia Militar de criticas feitas pelo vereador.

Sobre o assunto, a senadora da República afirmou que ele terá de provar que um dia Sindoley foi funcionário do senado. “Esse sujeito vai ter de provar que algum dia o Sindoley foi funcionário do Senado Federal. Esse sujeito não sabe o que está falando. Eu estou cansada de ser vítima de fake news e não acionar a Justiça. Por isso determinei que meus advogados tomem todas medias cabíveis na área cível e criminal, porque tem calúnia e difamação ali. Eu quero que esse cidadão prove tudo o que disse”, afirmou.

Ainda em sua fala, o vereador afirmou que o pré-candidato do partido à prefeitura é desqualificado moral e eticamente. “Esse cidadão não tem autoridade para falar de ninguém. É um desqualificado moral e eticamente. Já conversei com vários da geração dele. Se me apertar eu vou falar que faz parte do diretório do partido dele”, afirmou o vereador.

Sobre este fato, Soraya disse que ele está correndo atrás de gente séria. “O mais engraçado de tudo é que o Estado está lotado de corrupto, está lotado de coisa errada sendo feita com dinheiro público, e essa pessoa correndo atrás de gente séria. O que me assombra é passar o tempo que ele passou - fora outras vezes que eu fiquei sabendo que ele se dedica a falar mal da gente, e nem o nome desse cidadão eu sei, e também não quero saber, não me importa, eu tenho mais o que fazer – e ele passar o tempo correndo atrás de gente séria, enquanto tem corruptos aí. O papel dele é correr atrás de obras paradas, desvio de dinheiro público. O papel dele é fiscalizar o Executivo municipal e legislar”, pontuou a senadora.

A parlamentar exigiu agilidade do corpo jurídico para que a ação seja formalizada rapidamente. “Determinei agilidade e rapidez aos meus advogados, pois estou realmente cansada. Ele vai ter de se explicar. Muito bem explicado.”, disse.

Soraya também comentou o fato de Andrew ter tido que “alguns tresloucados bolsonaristas, que acham que vão acabar com o Supremo e acabar com o Congresso”, serão impedidos em Paranaíba. “Dizer a ele também que nós somos uma direita séria, uma direita racional e não ignorante. Jamais pediríamos o fechamento da Câmara Municipal de Paranaíba, muito menos do judiciário. Nós somos sérios. Nós somos estudados. Tem que avisar isso a esse vereador. O que está fazendo é falando mentiras”, afirmou.