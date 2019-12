EMENDA Senadora diz que Prefeitura escolheu destino de R$ 500 mil O destino da verba causou discussão na web

18 DEZ 2019 - 14h:20 Por Talita Matsushita

A assessoria de comunicação da senadora Simone Tebet enviou nota de esclarecimento para dizer que a Prefeitura de Paranaíba escolheu o destino da verba de R$ 500 mil destinadas pela parlamentar. O destino da verba causou discussão na web após a Prefeitura divulgar que o dinheiro teria como destino específico o recapeamento da Avenida Três Lagoas.

“A assessoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS) confirma que de fato houve a destinação de R$ 500 mil para o município de Paranaíba para obras de infraestrutura, mas esclarece que a definição do local para o qual será destinado tal recurso é atribuição da Prefeitura”, diz a nota.

O recapeamento da Avenida Três Lagoas em Paranaíba gerou discussão entre internautas. Isso por que muitos pontos da cidade estariam em situação mais precária do que o asfalto da Avenida.

A Prefeitura postou um vídeo com a execução da obra na segunda-feira (16), onde muitos internautas criticaram a ação de recapear o local, porém na terça-feira (17) o vídeo foi apagado, com isso todos os comentários também e postado novamente ainda na manhã de terça-feira. O conteúdo teria sido apagado por conta de um erro, conforme a Prefeitura.

“Foi finalizado no domingo (15) o recapeamento da avenida Três Lagoas, em Paranaíba. A emenda é uma parceria com a senadora Simone Tebet, que fez a destinação específica para essa avenida, ou seja, não poderia ser feito em outro local. O valor supera a casa dos R$500 mil. A parceria só aconteceu porque a atual gestão “limpou o nome” do município, que estava negativado no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal). Paranaíba receberá em 2020 mais verbas federais, já que agora não está mais com o “nome sujo”, diz a postagem.

Maria Barros também questionou a execução do recape. “Me revolto com isso. Entendo que a verba federal tem destino de uso exclusivo da solicitação, mas se a verba em questão for utilizada inutilmente é revoltante. É o mesmo que usar o valor por usar, já que entrou e está disponível”, disse.

Ela ainda questionou se juridicamente não tem como fazer alteração do uso da verba, levando em conta que a Avenida não tem necessidade de recape. “Sensatez no uso da verba pública, coisa que de longe não houve”, finalizou.