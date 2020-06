CÂMARA ‘Será que você manda mesmo prefeito?’, questiona presidente Nelo falou sobre o fechamento do comércio, e além disso questionou o prefeito

30 JUN 2020 - 15h:38 Por Talita Matsushita

O presidente da Câmara de Paranaíba, Nelo José da Silva, questionou e criticou as ações do prefeito Ronaldo José Severino de Lima durante a pandemia do novo coronavírus. Nelo falou sobre o fechamento do comércio, e além disso questionou se o prefeito manda ou se são os secretários que estão tomando as decisões.

“Vou aconselhar a colocar a mão na massa. Levantar a cabeça e dialogar”, disse. Ouça: