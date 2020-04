CONTROLE Serviços voltam a funcionar com alteração de decreto Toque de recolher passa a ter novo horário, das 21h às 05h da manhã

4 ABR 2020 - 09h:00 Por Talita Matsushita

Novo decreto da Prefeitura de Paranaíba altera o funcionamento do setor de serviços, que antes estava sem poder atender, e também reduz em uma hora o toque do recolher no município, que agora vale das 21h às 5h. O comércio não parou e funciona com restrições de distanciamento de 1,5 metros entre cada pessoa. As modificações são para evitar a contaminação por coronavírus e são válidas até 30 de abril.

Bares e lanchonetes só podem atender via delivery até às 23h, ou por retirada no balcão. Já os restaurantes, podem atender com restrições de distanciamento e disponibilização de álcool em gel 70% na entrada ou pia e detergente para a lavagem das mãos.

Wellita Rodrigues Siqueira questionou o fato de restaurantes poderem atender e igrejas não. “É o cúmulo do absurdo. Até os restaurantes podem funcionar, comércios, festas de até 30 pessoas e as igrejas tem que continuar fechadas? Muito triste isso”.

Outra alteração é com relação as atividades dos cabeleireiros, manicures, esteticistas e congêneres, que antes estavam proibidos de atender. Agora, os atendimentos devem ser agendados e individuais; funcionamento em local arejado; uso de luvas pelo profissional e álcool 70% para higienização constante tanto pessoal, quanto dos equipamentos; e dar preferência ao atendimento de pessoas que integram o grupo de risco, maiores de 60 anos e portadores de comorbidades, devendo ser realizado nos primeiros horários do dia; e vedação ao atendimento de pessoas que apresentam sintomas de coriza, tosse, espirro, mal-estar e febre.

A fiscalização e aplicação de sanções aos que descumprirem as determinações será realizada preponderantemente pelos agentes e fiscais de vigilância sanitária, com apoio dos fiscais de tributos e fiscais de posturas do município.