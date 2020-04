REAÇÕES Setores reagem a vereador que pediu rodízio de veículos Micro e pequenos empresários chamam de "rídicula" a ideia e pedem seriedade

21 ABR 2020 - 13h:56 Por Leonardo Guimarães

Comerciantes de diversos setores reagiram com indignação ao pronunciamento do vereador Cesar Moreth (DEM), em que pede que a prefeitura estabeleça rodízio de veículos e de abertura de comércio em Paranaíba (MS), como forma de combate à covid-19. A indicação foi feita em tribuna durante a sessão de segunda-feira (20). O vereador, que teria migrado para o PSDB, ainda mantém seu nome vinculado ao Democratas em sua rede social. No site oficial da Câmara Municipal as informações sobre Moreth ainda o apontam como membro do DEM.

Em contato com a redação do JPNEWS, micro e pequenos empreendedores, que pediram para não serem identificados por medo de represálias, afirmaram que a idéia é absurda. “Não tenho nem palavras para descrever essa situação. Já demiti 4 funcionárias e estou prestes a fechar as portas. Minha vontade era desabafar, mas do jeito que as coisas são, serei perseguido por esse tipo de gente”, disse um micro-empresário do setor de alimentos.

Já outro pequeno empresário, proprietário de uma loja na região central da cidade, afirmou que mal pode acreditar quando soube do discurso. “Eu achei que era fakenews quando vi o compartilhamento em um grupo de WhatsApp. Na hora que me mandaram o link e eu vi que era verdade, minha vontade era ligar para esse vereador e perguntar se ele havia enlouquecido. Minhas entregas, que agora são poucas, são feitas por mototaxistas. Como é que eu vou fazer para trabalhar se isso acontecer?”, disse.

Outro setor que reagiu ao discurso foi o de lanchonetes. “É até ridículo isso. Paranaíba não tem esse fluxo de carro. Os caras não procuram ajudar a gente. Vou continuar trabalhando e tentando sobreviver.”, afirmou um micro-empresário do setor.

A reação desfavorável a Moreth também foi forte nas redes sociais.

Entenda o caso

O vereador Cesar Moreth (DEM) apresentou indicação em que pede que a Prefeitura de Paranaíba (MS) institua rodízio de veículo no município, como combate ao coronavírus. Para o vereador essa seria uma forma de evitar aglomerações em diversos pontos da cidade. O discurso foi feito na tribuna da Câmara durante a sessão de segunda-feira (20).

Moreth pede que seja redigido um novo decreto municipal determinando que veículos com placas de final par circulem segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Já veículos com placas final ímpar teriam autorização para circulação terça-feira, quinta-feira e sábado. Para o político, carros só deveriam circular em extrema necessidade, por conta da pandemia de covid-19.

Ainda em seu pronunciamento, o vereador afirmou ser contra a flexibilização de abertura do comércio e pede que também seja feito um rodízio de funcionamento comercial. O legislador sugere o mesmo sistema de final de placas, par e ímpar, para determinar a abertura de estabelecimentos. “Isso é para que não haja aglomeração de pessoas.”, disse.

Ele também criticou a reabertura de academias, mesmo com restrições. “Vejo decretos flexibilizando órgãos públicos, dando condições de academias funcionar. Eu acho que o momento não é esse. Eu ouvi um infectologista falando que o pico é agora no mês de maio e junho”, afirmou.

Moreth encerrou fazendo criticas ao presidente da República Jair Bolsonaro, afirmando que Mandetta foi demitido por disputa política, mas que ele será absolvido pela história.