PREVISÃO Sexta amanhece com temperatura amena e não deve chover A mínima nesta sexta-feira pode chegar a 12ºC

17 ABR 2020 - 08h:49 Por Alex Santos

O dia amanheceu com tempo parcialmente fechado e com temperatura da casa dos 20ºC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de céu claro com névoa seca, sem chuva.

A mínima nesta sexta-feira pode chegar a 12ºC e a máxima 30ºC. A umidade relativa do ar varia de 25 a 70%.