PREVISÃO Sexta amanhece nublada e previsão é de chuva a qualquer hora Cerca de 83% de possibilidade; a máxima hoje pode chegar aos 31ºC

11 DEZ 2020 - 07h:33 Por Alex Santos

A sexta-feira (11), em Paranaíba, amanheceu nublada e temperatura na casa dos 22ºC. Segundo o Climatempo, pode chover a qualquer no município, cerca de 83% de possibilidade, com 15 mm de chuva esperado. A máxima hoje pode chegar aos 31ºC.

No final de semana será de períodos de sol e céu nublado, com possibilidade de chover a qualquer hora. As temperaturas variam de 22ºC a 32ºC de máxima.

ESTADO

Para esta sexta-feira (11) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em grande parte do Estado. Na região sudoeste e nos extremos oeste e sul o tempo permanece firme e não há expectativa de chuva.

O fim de semana deve começar com aumento de nuvens e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. O sol esquenta bastante e associado a presença de umidade deve favorecer o aumento de nuvens e pancadas de chuva.